Überraschung bei Stellantis: Nach Monaten der Talfahrt springt die Aktie am Donnerstag plötzlich um rund acht Prozent in die Höhe. Verantwortlich für den Kurssprung sind die am Mittwochabend veröffentlichten US-Absatzzahlen. Bei Stellantis spielen diese eine wichtige Rolle, standen zuletzt aber unter Druck. Schafft der Mehrmarkenkonzern (Opel, Jeep, Fiat) jetzt die Wende?Stellantis hat im dritten Quartal insgesamt 324.825 Fahrzeuge in den USA verkauft, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
