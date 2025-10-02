DJ Brenntag platziert Anleihe über 600 Millionen Euro

DOW JONES--Der Chemikalienhändler Brenntag hat eine Anleihe über insgesamt 600 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent begeben und war deutlich überzeichnet, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 Prozent. Der Transaktion wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen.

"Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität, um unser Geschäft weiterzuentwickeln", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten. Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.

