TIN INN Holding AG ist eine Hotelgruppe, die unter Verwendung von umfunktionierten Schiffscontainern kompakte Hotels entwickelt, in Serie produziert und betreibt, die sich auf digitale Technologien konzentrieren und nachhaltig sind. Sie richtet sich in erster Linie an kleinere und mittelgroße Städte. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 16.10.2025 um Uhr 15:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Nico Sauerland, CEO der TIN INN. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-10-16-15-00/TIW-GR zur Verfügung gestellt.
