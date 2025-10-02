Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40ZVU | ISIN: DE000A40ZVU2 | Ticker-Symbol: UMD
Xetra
02.10.25 | 11:58
1,682 Euro
-5,77 % -0,103
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6841,83614:42
Dow Jones News
02.10.2025 14:15 Uhr
257 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Kundenbasis in der Logistik mit UMS Vision AI weiter aus

DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Kundenbasis in der Logistik mit UMS Vision AI weiter aus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Kundenbasis in der Logistik mit UMS Vision AI weiter aus

München (pta000/02.10.2025/13:43 UTC+2)

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) baut ihre Präsenz im Logistiksektor weiter aus: Mit der innovativen KI-Lösung UMS Vision AI konnte die Loth Internationale Speditionsgesellschaft mbH (Loth) als weiterer Kunde gewonnen werden.

Loth nutzt UMS Vision AI, um die Vielzahl an täglich eingehenden Transportaufträgen seiner Kunden effizient und automatisiert zu verarbeiten. Ohne vorherigen Trainingsaufwand werden nun alle relevanten Informationen automatisch aus den unterschiedlich gestalteten Aufträgen und E-Mails extrahiert, in ein einheitliches elektronisches Format überführt und dynamisch den jeweiligen Kunden zugeordnet.

Darüber hinaus erkennt UMS Vision AI dank seiner KI-basierten Architektur kundenspezifische Besonderheiten und berücksichtigt diese selbstständig im weiteren Prozess. Dies führt zu einer spürbaren Automatisierung zentraler Abläufe, reduziert Fehlerquellen und sorgt für eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis - insbesondere durch die Auflösung von Schnittstellenproblemen zwischen Systemen.

"Mit dem erfolgreichen Einsatz von UMS Vision AI wird deutlich, wie Künstliche Intelligenz längst im operativen Alltag der Logistikbranche angekommen ist. Wir bieten unser UMS Vision AI Framework im Rahmen eines flexiblen B2B-Abomodells an. Dieses ermöglicht Unternehmen den unkomplizierten Einstieg in die Nutzung von KI - ohne hohe Anfangsinvestitionen und mit minimalem Implementierungsaufwand. Die Lösung wird individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden abgestimmt und in die bestehenden Prozesse integriert", erklärt Erik Nagel, CEO der UMT AG.

Über UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Die börsennotierte Gesellschaft ist mit ihrer innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UMT United Mobility Technology AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 20 500 680 
E-Mail:        investor.relations@umt.ag 
Website:       www.umt.ag 
ISIN(s):       DE000A40ZVU2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759405380315 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 07:43 ET (11:43 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.