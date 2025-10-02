Mit über 500 Millionen verkauften Geräten ist Amazon die Nummer 1 im Smarthome. Noch. Denn durch den KI-Hype könnte das Unternehmen schnell den Anschluss an Google verlieren. Mein Haus ist voller Smartspeaker von Amazon. Und damit bin ich nicht allein. Schon 2023 gab der Versandhändler bekannt, weltweit 500 Millionen Alexa-fähige Geräte verkauft zu haben. Dabei muss es sich nicht zwingend um die Echo-Lautsprecher handeln. Alexa steckt auch in Fire-TV-Geräten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n