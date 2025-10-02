Die NAGA Group AG, Betreiberin der All-in-One-Finanz-SuperApp, hat ihre vorläufigen Halbjahreszahlen 2025 bestätigt. Während das Marktumfeld für Neo-Broker zuletzt eher seitwärts verlief, punktet NAGA mit starkem Nutzerwachstum, höheren Handelsvolumina und stabiler Profitabilität. Nutzerzahlen schießen in die Höhe Besonders auffällig im Halbjahresbericht sind die Kundenzahlen: Neu registrierte Nutzer: +49,9 % auf 247.565 Neu finanzierte Konten: +60,8 % auf 15.512 Handelsvolumen: +15,4 % auf 143,6 Mrd. € Copy Trades: +21,6 % auf 1,85 Mio. Damit setzt NAGA konsequent auf Wachstum, auch wenn der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
