Die BASF-Aktie kann am Donnerstag nach positiven Nachrichten leicht anziehen. Ist das ein Hoffnungsschimmer für Anleger? Oder droht jetzt bei dem DAX-Konzern Verlustpotenzial? Aktienrückkauf Erst am Mittwoch hatte eine Verkaufsempfehlung von JP Morgan die Gemüter bei BASF bewegt, am Donnerstag hat der DAX-Konzern nun Zahlen bekannt gegeben. Konkret bestätigte BASF seine mittelfristigen Ziele. Vom Konzernmanagement hieß es: Die vergangenen 12 Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de