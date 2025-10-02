EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat die Übernahme von Kawneer EU abgeschlossen



02.10.2025 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares hat die Übernahme von Kawneer EU abgeschlossen Führender Anbieter von Aluminium-Fenstern und Fassadensystemen für den Bau

Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology München, 2. Oktober 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat die Übernahme des europäischen Geschäfts von Kawneer ("Kawneer EU") erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares als neue Plattform-Akquisition. Kawneer EU ist ein führender Entwickler, Hersteller, Lieferant und Vertreiber von Aluminiumfenster- und Fassadensystemen und operiert über drei länderbezogene Geschäftseinheiten in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien, die jeweils über eine hohe Marktdurchdringung und langjährige Kundenbeziehungen verfügen. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeitende. Mit über 450 Kunden und vier hocheffizienten Produktionsstätten bietet die Plattform umfassende Lösungen für Gebäudehüllen, darunter Fenster, Türen, Schiebetüren, Vorhangfassaden und Rahmensysteme für den Wohn- und Nichtwohnungsbau, und ist damit ein One-Stop-Shop für Kunden. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse Deutschland CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

