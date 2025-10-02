Die Mutares SE & Co. KGaA hat gemeinsam mit AUMOVIO, ehemals der Automotive-Sektor von Continental, den Erwerb des Trommelbremsen-Produktions- und F&E-Standorts in Cairo Montenotte (Italien) abgeschlossen. Der Standort firmiert künftig unter dem Namen Zendra Systems und wird als Plattform-Investition im Segment Automotive & Mobility geführt. Details zur Transaktion Art des Erwerbs: Share Deal - Übernahme aller Mitarbeitenden und Geschäftsaktivitäten. Standort: Cairo Montenotte (Savona), Italien. Produktportfolio: Hydraulische Trommelbremsen, darunter Feststellbremsen für Simplex-Bremsen. Mitarbeitende: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
