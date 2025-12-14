Mit diesem Hinweis hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service am 03. Dezember auf die Gewinnchance bei Aumovio (ISIN: DE000AUM0V10) aufmerksam gemacht: "Im Tageschart sind vier höhere Tiefs und drei höhere Hochs in Folge zu beobachten, dieses Muster gilt in der Chartanalyse als bullishes Signal. Sollte es dem Kurs gelingen, die Widerstandsmarke bei 38,00 Euro nachhaltig zu überwinden, eröffnet sich aus heutiger Sicht Aufwärtspotenzial bis ...

