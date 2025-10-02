Kampf gegen Naturgewalten - baut die PORR den Schutzwall der Zukunft?

Anzeige / Werbung

Die Wetterextreme nehmen zu. Muren, Hochwasser und Bergrutsche sind längst keine Ausnahme mehr, sondern Folge eines sich beschleunigenden Klimawandels. Besonders in alpinen Regionen und Flusstälern häufen sich die Ereignisse. Der Schaden ist enorm. Beim Hochwasser im September 2024 summierte sich der wirtschaftliche Verlust laut Munich Re (ISIN: DE0008430026) auf 4,2?Mrd. Euro. Mittendrin: Baukonzerne wie die PORR Group (ISIN: AT0000609607). Ihr Ingenieurbau schützt Infrastruktur, Wohnraum und Landwirtschaft - mit Projekten, die präventiv wirken und dem Risiko buchstäblich ein Fundament entgegensetzen.

Klimaschutz konkret: Hochwasserdämme, Lawinenverbauungen, Hangsicherungen

Die PORR bringt die Technik dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Der Konzern hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Schutzbauwerke umgesetzt. Im Zentrum steht der Ingenieurbau. Dort geht es nicht nur um Beton und Maschinen, sondern um die enge Verzahnung mit Geologie, Hydrologie und Umweltplanung. Das Ergebnis: Hochwasserschutzdämme, Retentionsflächen, Muren- und Lawinenverbauungen, gesicherte Ufer und Hänge.

Die Projekte entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie folgen konkreten Bedarfen - etwa entlang der Donau. Insgesamt belaufen sich die Investitionen in den Donauhochwasserschutz von 2007 bis 2030 auf rund 420 Millionen Euro. Auch Nebenflüsse wie Kamp und Krems stehen im Fokus. An der Krems startete im Frühjahr 2024 ein Projekt zur Dammerhöhung. Die ursprünglichen Planungswerte passten nicht mehr - Extremwetter hatten die Bedingungen verändert. Die Querung des Flusses brachte geologisch komplexe Herausforderungen mit sich, die maßgeschneiderte Lösungen erforderten.

Stadt, Wasser, Weltkulturerbe: PORR Projekt Melk trotzt den Fluten

Mitten im Weltkulturerbe, am Donauufer der niederösterreichischen Stadt Melk, hat die PORR ein Hochwasserschutzprojekt realisiert, das Maßstäbe setzt. Melk gilt als hochwassergefährdet. Der Baukonzern stellte sich der Aufgabe, Technik und historische Bausubstanz miteinander zu vereinen - in einem städtebaulich sensiblen Umfeld.

Das Projekt stellte hohe technische Anforderungen. Spezialgründungen mit Ankerpfählen, eine Lamellenwand zur Abdichtung und kombinierte Fundamente für mobile Schutzelemente kamen zum Einsatz. Parallel wurden Fernwärmeleitungen verlegt, beschädigte Kanalabschnitte instandgesetzt und die Bundesstraße B1 entlang der Schutzlinie saniert. Ein erstes Stresstest-Szenario stellte sich früher ein, als erwartet. Während der Bauphase traf das Donauhochwasser 2013 das Projektgelände. Die bereits errichteten Abschnitte hielten stand und lieferten damit einen frühen Nachweis für die Tragfähigkeit des Konzepts. Das Projekt Melk steht exemplarisch für die Rolle, welche die PORR (ISIN: AT0000609607) mit ihrem Ingenieurbau im Kampf gegen klimabedingte Naturgefahren einnimmt.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

