Erst am Mittwochabend um 19:31 Uhr hatten wir den Abonnenten des Express-Service Delivery Hero zum Kauf vorgeschlagen und heute folgt bereits ein schöner Kursausschlag. Das war der Text: "Die Delivery Hero-Aktie ISIN: DE000A2E4K43 ist hoch volatil, die Achterbahnfahrt hält seit Ende letzten Jahres an. Optimisten sprechen wahrscheinlich von einer Bodenbildung, Pessimisten gehen davon aus, dass bei Kursen unter 20,00 Euro, das Debakel, das bei einem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.