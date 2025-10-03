Durch die strategische Zusammenarbeit ist Lantronix für langfristiges, margenstarkes Wachstum in den Märkten für Verteidigungs- und kommerzielle Drohnen positioniert, das bis 2030 voraussichtlich 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird*

IRVINE, Kalifornien, Oct. 03, 2025(NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge-KI-Anwendungen unterstützen, gab heute bekannt, dass seine NDAA/TAA-konforme Lösung von Gremsy ausgewählt wurde, einem weltweit führenden Hersteller fortschrittlicher kardanischer Kamerastabilisatoren für Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs). Lantronix baut seine langjährige Erfahrung im Bereich Kameraanwendungen aus und kann mit dieser bahnbrechenden Lösung seine Dynamik auf dem Drohnenmarkt weiter steigern. Sie bietet eine verbesserte Energieeffizienz für längere Betriebszeiten der Drohne und verbraucht bei der Verarbeitung von Aufgaben weniger Energie.

Die Lösung baut auf dem Open-Q 5165RBSystem on Module (SoM) von Lantronix auf, das auf dem Qualcomm®-Dragonwing-Prozessor basiert, und treibt die neue Drohnenplattform von Gremsy sowie seine Lynx-ISR-Nutzlast an, die für eine nahtlose Integration mit der dualen Wärmebildkamera Hadron 640R von Teledyne FLIR OEM konzipiert ist. Diese integrierte Lösung wird derzeit bei mehreren Lantronix-Kunden produziert.

Diese Lösung wurde entwickelt, um Drohnenintegratoren die Bereitstellung leistungsstarker, stromsparender Rechen- und Echtzeit-KI-Funktionen zu ermöglichen. Sie verkürzt die Markteinführungszeit von Gremsy und bietet Lantronix gleichzeitig langfristige Umsatzmöglichkeiten in den schnell wachsenden kommerziellen sowie militärischen Drohnensektoren. Durch die Geschäftsbeziehung von Lantronix mit Gremsy und anderen Herstellern der Drohnenbranche hat Lantronix seine globale Marktreichweite erweitert und seine Position als vertrauenswürdige Quelle für zuverlässige, konforme Lösungen zur Aktivierung von Kameras für Drohnen gestärkt. Diese Kombination aus KI-Leistung und Compliance verschafft Lantronix einen nachhaltigen Vorteil auf dem schnell wachsenden Markt für Verteidigungs- und autonome Systeme.

"Lantronix ist ein wertvoller Beitrag zu unserer Plattform der nächsten Generation und unterstützt die Entwicklung sicherer, konformer Drohnenlösungen. Wir haben uns gegenüber der Konkurrenz für Lantronix entschieden, da das Unternehmen der vertrauenswürdige Weltmarktführer in der globalen Drohnenbranche ist und eine langjährige Beziehung zu Qualcomm pflegt. "Mit seinen auf Qualcomm Dragonwing basierenden Lösungen liefert Lantronix Branchenneuheiten, darunter eine direkte Verbindung mit dem FLIR Hadron 640R, welche die Lynx-Nutzlast mit Edge-basierten Funktionen in Echtzeit ausstattet", sagt Nguyen Van Chu, stellvertretender Generaldirektor bei Gremsy.

"Mit einer steigenden Zahl hochrangiger globaler Drohnenkunden ist Lantronix ein entscheidender Wegbereiter für sichere, leistungsstarke Drohnenplattformen", sagt Saleel Awsare, CEO von Lantronix. "Unsere Zusammenarbeit mit Gremsy sowie einer wachsenden Zahl von Herstellern und Entwicklern der Drohnenindustrie zeigt, dass wir in der Lage sind, in großem Maßstab zu liefern und gleichzeitig die strengen NDAA- und TAA-Anforderungen zu erfüllen, die für Regierungs- und Verteidigungsanwendungen erforderlich sind."

"Die Integration unseres Hadron-Wärmebildkameramoduls und der Prism-Software in die Lösung von Lantronix bringt erweiterte Bildsignalverarbeitungs- und KI-Funktionen auf Edge-Geräte", sagt Mike Walters, VP of Product Management bei Teledyne FLIR OEM. "Es wird nun die Entwicklung von KI-fähigen Kameralösungen der nächsten Generation in Gremsys sicherer, konformer Drohnenplattform für Verteidigungs- und Industrieeinsätze beschleunigen."

Wichtige strategische und finanzielle Highlights:

Produktionslieferungen laufen : Lantronix generiert bereits erste Umsätze und bestätigt die Dynamik der Design-Gewinne.

: Lantronix generiert bereits erste Umsätze und bestätigt die Dynamik der Design-Gewinne. Chance mit hoher Marge : Die Lösung von Lantronix ist für unternehmenskritische, hochwertige Anwendungen in den Bereichen Regierung, Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur konzipiert.

: Die Lösung von Lantronix ist für unternehmenskritische, hochwertige Anwendungen in den Bereichen Regierung, Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur konzipiert. Regulatorischer Vorteil: Die Lösung von Lantronix ist vollständig NDAA/TAA-konform und somit für die Integration des US-Verteidigungsministeriums und der Bundesregierung von entscheidender Bedeutung.



Differenzierte Technologie für mehr Leistung

Die Plattform von Gremsy, die auf der Edge-KI-Lösung von Lantronix basiert, bietet:

Edge-basierte KI-Verarbeitung : Integrierte Inferenz für Objekterkennung, Szenenerkennung, SLAM und Anomalieerkennung

: Integrierte Inferenz für Objekterkennung, Szenenerkennung, SLAM und Anomalieerkennung Echtzeitanalysen : Verbesserte operative Entscheidungsfindung für Vermessung, Kartierung, Inspektion und Verteidigung

: Verbesserte operative Entscheidungsfindung für Vermessung, Kartierung, Inspektion und Verteidigung Verlängerte Flugzeiten : Ultraeffizienter Stromverbrauch für längere UAV-Missionen

: Ultraeffizienter Stromverbrauch für längere UAV-Missionen Erweiterte Konnektivität : Wi-Fi® 6 und umfangreiche E/A für HD-Video und Sensordaten-Streaming

: Wi-Fi® 6 und umfangreiche E/A für HD-Video und Sensordaten-Streaming Robustes Design: Betrieb in extremen Umgebungen (-25 °C bis +85 °C)



Lantronix: Aufbau einer skalierbaren KI-Plattform für Industrie- und Verteidigungsmärkte

Mit umfassenden Engineering-Services, einem robusten Entwicklungsökosystem (das ROS2, Docker und mehr unterstützt) und der kontinuierlichen Expansion in den Bereich Edge-KI sowie IoT ist Lantronix einzigartig positioniert, um sowohl im Verteidigungs- als auch im kommerziellen Drohnenbereich Umsätze mit hohen Margen zu erzielen. Diese Partnerschaft mit Gremsy stärkt die Rolle von Lantronix als vertrauenswürdiger KI-Computeranbieter für globale OEMs und unterstreicht die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die sich auf Folgendes konzentriert:

Sichere, konforme eingebettete Computer

Wachstumsstarke Branchen (Drohnen, Robotik, intelligente Infrastruktur)

Wiederkehrende Software- und Service-Erweiterung



Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare Plattformansatz ermöglicht Gremsy nicht nur eine schnelle Markteinführung, sondern versetzt Lantronix auch in die Lage, zukünftige industrielle IoT-Programme zu unterstützen, die TAA- und NDAA-Konformität erfordern.

Weitere Informationen zu den Engineering Services, SOM-Lösungenund zusätzlichen Drohnenanwendungenvon Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.

*Laut dem Globalen Drohnenmarktbericht 2025-2030von Drone Industry Insights

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen. Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement. Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

Über Gremsy

Gremsy ist ein weltweit bekannter Anbieter fortschrittlicher Gimbal- und Kamerasysteme für Drohnen. Ihre hochwertigen Lösungen sind darauf ausgelegt, die hohen Anforderungen von Fachleuten in Branchen wie Filmproduktion, Vermessung und öffentliche Sicherheit zu erfüllen. Gremsys Engagement für Präzision, Innovation und Benutzerfreundlichkeit macht das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner für UAV-Hersteller und Systemintegratoren auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zu Gremsy finden Sie unter https://gremsy.com/.

©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu Produkten oder dem Führungsteam von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten sind, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

