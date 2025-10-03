Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant sieht sich mit weiteren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Ethylen-Preisabsprachen konfrontiert. BP Europe und ExxonMobil machen bei Gericht gegen Clariant und drei andere Unternehmen einen Schadenersatz von 1,1 Milliarden und 860 Millionen Euro geltend. Damit stehen bereits acht Kläger Schlange. Clariant weist die Anschuldigungen entschieden zurück und betont, dass das Verhalten der beteiligten Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab