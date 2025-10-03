Anzeige
2,5502,59409:14
PR Newswire
03.10.2025 08:06 Uhr
72 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 03

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

2 October 2025

Number of ordinary shares purchased

165,000

Weighted average price paid (p)

222.79

Highest price paid (p)

224.40

Lowest price paid (p)

220.80

Following the above purchase, FirstGroup holds 188,164,166 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 562,530,849.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 2 October 2025 is 562,530,849. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

222.72

94,614

BATE

222.88

51,111

CHIX

222.90

13,245

TRQX

222.85

6.030

Individual Transactions

02/10/2025

16:18:27

21

221.60

XLON

00042082214TRLO0

02/10/2025

16:18:27

8

221.60

XLON

00042082209TRLO0

02/10/2025

16:18:27

89

221.40

XLON

00042082207TRLO0

02/10/2025

16:18:13

37

221.60

XLON

00042082182TRLO0

02/10/2025

16:18:12

47

221.60

XLON

00042082180TRLO0

02/10/2025

16:18:12

63

221.60

XLON

00042082178TRLO0

02/10/2025

16:18:11

82

221.60

XLON

00042082176TRLO0

02/10/2025

16:18:11

107

221.60

XLON

00042082174TRLO0

02/10/2025

16:18:11

140

221.60

XLON

00042082173TRLO0

02/10/2025

16:18:10

184

221.60

XLON

00042082171TRLO0

02/10/2025

16:17:15

243

221.60

XLON

00042082141TRLO0

02/10/2025

16:17:14

318

221.60

XLON

00042082140TRLO0

02/10/2025

16:17:14

418

221.60

XLON

00042082139TRLO0

02/10/2025

16:17:14

548

221.60

XLON

00042082138TRLO0

02/10/2025

16:17:14

718

221.60

XLON

00042082137TRLO0

02/10/2025

16:17:14

131

221.60

XLON

00042082136TRLO0

02/10/2025

16:17:11

950

221.60

XLON

00042082133TRLO0

02/10/2025

16:17:11

541

221.60

XLON

00042082132TRLO0

02/10/2025

16:17:11

849

221.60

XLON

00042082131TRLO0

02/10/2025

16:16:25

1942

221.20

XLON

00042082088TRLO0

02/10/2025

15:54:16

363

221.00

XLON

00042080986TRLO0

02/10/2025

15:53:30

766

221.00

XLON

00042080902TRLO0

02/10/2025

15:52:26

1606

221.20

XLON

00042080844TRLO0

02/10/2025

15:44:51

772

221.00

BATE

00042080551TRLO0

02/10/2025

15:44:51

774

221.00

XLON

00042080550TRLO0

02/10/2025

15:44:48

31

221.20

TRQX

00042080546TRLO0

02/10/2025

15:44:05

1249

221.20

BATE

00042080522TRLO0

02/10/2025

15:44:05

16

221.20

CHIX

00042080521TRLO0

02/10/2025

15:44:05

317

221.20

TRQX

00042080523TRLO0

02/10/2025

15:43:52

1025

221.20

XLON

00042080501TRLO0

02/10/2025

15:43:43

2028

221.20

XLON

00042080498TRLO0

02/10/2025

15:43:43

887

221.20

CHIX

00042080489TRLO0

02/10/2025

15:35:57

94

220.80

CHIX

00042079791TRLO0

02/10/2025

15:33:15

636

220.80

XLON

00042079649TRLO0

02/10/2025

15:31:01

584

220.80

XLON

00042079584TRLO0

02/10/2025

15:31:01

710

220.80

BATE

00042079583TRLO0

02/10/2025

15:28:26

626

221.40

XLON

00042079499TRLO0

02/10/2025

15:27:24

557

221.40

BATE

00042079437TRLO0

02/10/2025

15:27:24

774

221.40

XLON

00042079436TRLO0

02/10/2025

15:27:24

898

221.40

BATE

00042079420TRLO0

02/10/2025

15:27:24

407

221.40

TRQX

00042079425TRLO0

02/10/2025

15:27:24

1552

221.40

XLON

00042079424TRLO0

02/10/2025

15:20:05

676

221.60

XLON

00042079140TRLO0

02/10/2025

15:20:05

673

221.60

BATE

00042079139TRLO0

02/10/2025

15:19:29

960

221.80

BATE

00042079085TRLO0

02/10/2025

15:19:29

930

221.80

CHIX

00042079086TRLO0

02/10/2025

15:19:29

867

221.80

XLON

00042079084TRLO0

02/10/2025

15:19:29

675

221.80

XLON

00042079083TRLO0

02/10/2025

15:11:37

786

221.80

BATE

00042078816TRLO0

02/10/2025

15:11:37

733

221.80

XLON

00042078817TRLO0

02/10/2025

15:11:36

43

222.00

BATE

00042078807TRLO0

02/10/2025

15:11:36

76

222.00

BATE

00042078809TRLO0

02/10/2025

15:11:36

1048

222.00

XLON

00042078808TRLO0

02/10/2025

15:10:51

1001

222.00

BATE

00042078757TRLO0

02/10/2025

15:09:45

98

222.20

XLON

00042078672TRLO0

02/10/2025

15:09:45

801

222.20

XLON

00042078671TRLO0

02/10/2025

15:09:45

832

222.20

XLON

00042078670TRLO0

02/10/2025

15:09:45

331

222.20

XLON

00042078669TRLO0

02/10/2025

15:09:45

416

222.20

XLON

00042078668TRLO0

02/10/2025

15:09:45

1127

222.00

XLON

00042078665TRLO0

02/10/2025

15:09:45

670

222.00

BATE

00042078664TRLO0

02/10/2025

15:06:37

1179

222.20

XLON

00042078495TRLO0

02/10/2025

15:06:37

664

222.20

BATE

00042078493TRLO0

02/10/2025

15:06:37

537

222.20

TRQX

00042078494TRLO0

02/10/2025

15:01:31

1127

222.20

XLON

00042078328TRLO0

02/10/2025

15:01:19

350

222.20

TRQX

00042078322TRLO0

02/10/2025

15:01:19

445

222.20

BATE

00042078320TRLO0

02/10/2025

15:01:19

647

222.20

CHIX

00042078321TRLO0

02/10/2025

15:01:19

219

222.20

BATE

00042078319TRLO0

02/10/2025

15:00:30

671

222.20

XLON

00042078294TRLO0

02/10/2025

15:00:30

305

222.20

BATE

00042078292TRLO0

02/10/2025

15:00:30

372

222.20

BATE

00042078293TRLO0

02/10/2025

14:46:26

1161

222.20

BATE

00042077739TRLO0

02/10/2025

14:46:26

903

222.20

CHIX

00042077738TRLO0

02/10/2025

14:46:22

232

222.20

BATE

00042077735TRLO0

02/10/2025

14:46:11

1287

222.20

XLON

00042077733TRLO0

02/10/2025

14:46:11

1

222.20

CHIX

00042077728TRLO0

02/10/2025

14:45:46

6142

222.40

XLON

00042077711TRLO0

02/10/2025

14:45:46

1672

222.40

BATE

00042077709TRLO0

02/10/2025

14:45:46

2723

222.40

BATE

00042077710TRLO0

02/10/2025

14:26:17

290

222.20

XLON

00042077078TRLO0

02/10/2025

14:26:17

369

222.20

XLON

00042077077TRLO0

02/10/2025

14:26:17

384

222.20

XLON

00042077076TRLO0

02/10/2025

14:26:17

950

222.20

XLON

00042077075TRLO0

02/10/2025

14:26:17

485

222.20

XLON

00042077074TRLO0

02/10/2025

14:26:17

305

222.20

XLON

00042077073TRLO0

02/10/2025

14:26:17

102

222.20

XLON

00042077072TRLO0

02/10/2025

14:26:17

346

222.20

XLON

00042077071TRLO0

02/10/2025

14:26:17

865

222.20

XLON

00042077070TRLO0

02/10/2025

14:26:17

1283

222.00

CHIX

00042077068TRLO0

02/10/2025

14:26:17

551

222.00

TRQX

00042077069TRLO0

02/10/2025

14:26:09

312

222.20

XLON

00042077066TRLO0

02/10/2025

14:26:09

100

222.20

XLON

00042077064TRLO0

02/10/2025

14:26:09

50

222.20

BATE

00042077063TRLO0

02/10/2025

14:26:09

2

222.20

BATE

00042077065TRLO0

02/10/2025

14:26:09

98

222.20

XLON

00042077060TRLO0

02/10/2025

14:26:09

605

222.20

XLON

00042077059TRLO0

02/10/2025

14:26:09

221

222.20

BATE

00042077058TRLO0

02/10/2025

14:26:09

51

222.20

BATE

00042077061TRLO0

02/10/2025

14:26:09

9

222.20

BATE

00042077062TRLO0

02/10/2025

14:26:09

6

222.20

BATE

00042077057TRLO0

02/10/2025

14:14:34

61

222.00

BATE

00042076835TRLO0

02/10/2025

14:14:34

45

222.00

BATE

00042076836TRLO0

02/10/2025

14:14:34

3

222.00

BATE

00042076837TRLO0

02/10/2025

14:14:34

1900

222.00

BATE

00042076838TRLO0

02/10/2025

14:14:34

267

222.00

BATE

00042076839TRLO0

02/10/2025

13:49:00

593

221.60

XLON

00042076032TRLO0

02/10/2025

13:46:58

474

221.80

BATE

00042075960TRLO0

02/10/2025

13:43:57

1490

222.00

XLON

00042075783TRLO0

02/10/2025

13:43:57

490

222.00

BATE

00042075782TRLO0

02/10/2025

13:43:57

991

222.20

XLON

00042075781TRLO0

02/10/2025

13:43:57

728

222.20

XLON

00042075780TRLO0

02/10/2025

13:43:57

195

222.20

XLON

00042075779TRLO0

02/10/2025

13:43:57

315

222.20

XLON

00042075778TRLO0

02/10/2025

13:43:57

470

222.20

XLON

00042075777TRLO0

02/10/2025

13:43:57

539

222.40

BATE

00042075774TRLO0

02/10/2025

13:43:57

99

222.40

BATE

00042075775TRLO0

02/10/2025

13:43:57

673

222.40

BATE

00042075776TRLO0

02/10/2025

13:43:57

749

222.20

XLON

00042075773TRLO0

02/10/2025

13:43:57

773

222.20

BATE

00042075772TRLO0

02/10/2025

13:40:53

698

222.40

XLON

00042075679TRLO0

02/10/2025

13:40:53

251

222.40

BATE

00042075675TRLO0

02/10/2025

13:40:53

490

222.40

BATE

00042075676TRLO0

02/10/2025

13:40:53

1199

222.40

CHIX

00042075677TRLO0

02/10/2025

13:40:53

472

222.40

TRQX

00042075678TRLO0

02/10/2025

13:22:00

51

222.40

XLON

00042075261TRLO0

02/10/2025

13:22:00

95

222.40

XLON

00042075260TRLO0

02/10/2025

13:21:04

444

222.40

BATE

00042075248TRLO0

02/10/2025

13:21:04

30

222.40

BATE

00042075247TRLO0

02/10/2025

13:19:12

431

222.40

XLON

00042075186TRLO0

02/10/2025

13:16:28

385

222.40

BATE

00042075110TRLO0

02/10/2025

13:16:24

37

222.40

BATE

00042075109TRLO0

02/10/2025

13:16:24

3

222.40

XLON

00042075108TRLO0

02/10/2025

13:16:24

14

222.40

XLON

00042075107TRLO0

02/10/2025

13:16:24

57

222.40

XLON

00042075106TRLO0

02/10/2025

13:16:24

8

222.40

XLON

00042075105TRLO0

02/10/2025

13:16:24

339

222.40

XLON

00042075104TRLO0

02/10/2025

13:12:40

561

222.40

XLON

00042074997TRLO0

02/10/2025

13:09:52

330

222.40

XLON

00042074952TRLO0

02/10/2025

13:09:52

10

222.40

XLON

00042074951TRLO0

02/10/2025

13:07:04

12

222.40

XLON

00042074904TRLO0

02/10/2025

13:07:04

7

222.40

XLON

00042074903TRLO0

02/10/2025

13:07:04

363

222.40

XLON

00042074902TRLO0

02/10/2025

13:03:20

355

222.40

XLON

00042074828TRLO0

02/10/2025

13:03:20

205

222.40

XLON

00042074827TRLO0

02/10/2025

12:56:29

367

222.40

XLON

00042074546TRLO0

02/10/2025

12:56:29

11

222.40

XLON

00042074545TRLO0

02/10/2025

12:56:29

90

222.40

XLON

00042074544TRLO0

02/10/2025

12:56:29

174

222.60

XLON

00042074543TRLO0

02/10/2025

12:56:29

386

222.60

XLON

00042074542TRLO0

02/10/2025

12:56:29

12

222.60

XLON

00042074541TRLO0

02/10/2025

12:56:29

363

222.60

XLON

00042074540TRLO0

02/10/2025

12:56:29

336

222.60

XLON

00042074539TRLO0

02/10/2025

12:56:29

373

222.60

XLON

00042074538TRLO0

02/10/2025

12:56:29

345

222.60

XLON

00042074537TRLO0

02/10/2025

12:56:29

181

222.60

XLON

00042074536TRLO0

02/10/2025

12:56:29

339

222.60

XLON

00042074535TRLO0

02/10/2025

12:56:25

409

222.60

XLON

00042074534TRLO0

02/10/2025

12:56:25

668

222.60

XLON

00042074533TRLO0

02/10/2025

12:56:25

727

222.60

BATE

00042074530TRLO0

02/10/2025

12:56:25

839

222.60

CHIX

00042074531TRLO0

02/10/2025

12:56:25

477

222.60

TRQX

00042074532TRLO0

02/10/2025

12:55:34

1783

222.80

BATE

00042074506TRLO0

02/10/2025

12:55:34

51

222.80

BATE

00042074507TRLO0

02/10/2025

12:44:40

5

222.40

XLON

00042074222TRLO0

02/10/2025

12:44:40

64

222.40

XLON

00042074221TRLO0

02/10/2025

12:28:44

630

222.60

XLON

00042073962TRLO0

02/10/2025

12:25:29

503

222.80

XLON

00042073901TRLO0

02/10/2025

12:25:29

547

222.80

BATE

00042073900TRLO0

02/10/2025

12:25:29

816

222.80

BATE

00042073899TRLO0

02/10/2025

12:21:20

454

223.00

BATE

00042073867TRLO0

02/10/2025

12:15:44

409

223.00

BATE

00042073769TRLO0

02/10/2025

12:11:00

742

222.80

XLON

00042073636TRLO0

02/10/2025

12:03:03

540

222.80

XLON

00042073479TRLO0

02/10/2025

12:03:03

2533

223.00

XLON

00042073478TRLO0

02/10/2025

12:03:03

510

223.00

XLON

00042073476TRLO0

02/10/2025

12:03:03

909

223.00

BATE

00042073475TRLO0

02/10/2025

12:03:03

784

223.00

CHIX

00042073474TRLO0

02/10/2025

12:03:03

347

223.00

TRQX

00042073477TRLO0

02/10/2025

11:59:52

410

223.40

BATE

00042073436TRLO0

02/10/2025

11:55:12

413

223.40

BATE

00042073366TRLO0

02/10/2025

11:34:33

655

223.60

XLON

00042073006TRLO0

02/10/2025

11:34:33

367

223.60

BATE

00042073005TRLO0

02/10/2025

11:29:39

406

223.80

BATE

00042072883TRLO0

02/10/2025

11:29:39

618

223.80

XLON

00042072878TRLO0

02/10/2025

11:24:22

466

223.80

XLON

00042072737TRLO0

02/10/2025

11:24:22

211

223.80

BATE

00042072730TRLO0

02/10/2025

11:24:22

53

223.80

BATE

00042072731TRLO0

02/10/2025

11:24:22

455

223.80

BATE

00042072732TRLO0

02/10/2025

11:24:22

599

223.80

XLON

00042072733TRLO0

02/10/2025

11:20:43

60

223.80

XLON

00042072622TRLO0

02/10/2025

11:20:43

779

223.80

XLON

00042072620TRLO0

02/10/2025

11:20:43

618

223.80

BATE

00042072621TRLO0

02/10/2025

11:20:33

15

223.80

BATE

00042072617TRLO0

02/10/2025

11:20:03

72

224.00

XLON

00042072591TRLO0

02/10/2025

11:20:03

1700

224.00

XLON

00042072590TRLO0

02/10/2025

11:20:03

697

224.00

XLON

00042072589TRLO0

02/10/2025

11:20:03

713

224.00

BATE

00042072587TRLO0

02/10/2025

11:20:03

943

224.00

CHIX

00042072586TRLO0

02/10/2025

11:20:03

430

224.00

TRQX

00042072588TRLO0

02/10/2025

11:13:12

28

224.20

BATE

00042072293TRLO0

02/10/2025

11:13:12

26

224.20

BATE

00042072287TRLO0

02/10/2025

11:13:12

300

224.20

BATE

00042072288TRLO0

02/10/2025

11:13:12

73

224.20

BATE

00042072289TRLO0

02/10/2025

11:13:12

14

224.20

BATE

00042072290TRLO0

02/10/2025

11:13:12

3

224.20

BATE

00042072291TRLO0

02/10/2025

11:13:12

18

224.20

BATE

00042072292TRLO0

02/10/2025

10:52:45

339

223.80

BATE

00042071457TRLO0

02/10/2025

10:52:30

523

223.80

XLON

00042071450TRLO0

02/10/2025

10:52:30

12

223.80

XLON

00042071449TRLO0

02/10/2025

10:52:30

201

223.80

XLON

00042071448TRLO0

02/10/2025

10:52:30

293

223.80

BATE

00042071447TRLO0

02/10/2025

10:51:22

765

224.00

XLON

00042071376TRLO0

02/10/2025

10:51:22

688

224.00

BATE

00042071375TRLO0

02/10/2025

10:40:19

495

224.20

XLON

00042071083TRLO0

02/10/2025

10:38:50

545

224.20

XLON

00042071059TRLO0

02/10/2025

10:36:07

669

224.20

XLON

00042071004TRLO0

02/10/2025

10:36:07

241

224.20

BATE

00042071002TRLO0

02/10/2025

10:36:07

198

224.20

BATE

00042071003TRLO0

02/10/2025

10:36:07

682

224.40

XLON

00042071001TRLO0

02/10/2025

10:36:07

742

224.20

XLON

00042071000TRLO0

02/10/2025

10:36:07

495

224.20

BATE

00042070999TRLO0

02/10/2025

10:36:07

21

224.20

CHIX

00042070996TRLO0

02/10/2025

10:36:07

846

224.20

CHIX

00042070998TRLO0

02/10/2025

10:36:07

384

224.20

TRQX

00042070997TRLO0

02/10/2025

10:36:07

273

224.40

XLON

00042070995TRLO0

02/10/2025

10:36:07

84

224.40

XLON

00042070994TRLO0

02/10/2025

10:36:07

29

224.40

XLON

00042070993TRLO0

02/10/2025

10:36:07

360

224.40

XLON

00042070992TRLO0

02/10/2025

10:31:59

668

224.40

BATE

00042070812TRLO0

02/10/2025

10:16:45

510

224.00

BATE

00042070592TRLO0

02/10/2025

10:16:38

329

224.20

XLON

00042070588TRLO0

02/10/2025

10:16:38

864

224.20

XLON

00042070587TRLO0

02/10/2025

10:16:38

824

224.20

XLON

00042070586TRLO0

02/10/2025

10:16:38

643

224.00

XLON

00042070585TRLO0

02/10/2025

10:16:38

577

224.00

BATE

00042070584TRLO0

02/10/2025

10:03:26

535

224.20

BATE

00042070192TRLO0

02/10/2025

10:03:26

708

224.20

XLON

00042070191TRLO0

02/10/2025

10:03:26

625

224.20

BATE

00042070190TRLO0

02/10/2025

09:57:22

626

224.20

BATE

00042070058TRLO0

02/10/2025

09:55:02

481

224.40

XLON

00042070033TRLO0

02/10/2025

09:55:02

1000

224.40

XLON

00042070032TRLO0

02/10/2025

09:55:02

89

224.20

XLON

00042070031TRLO0

02/10/2025

09:55:02

79

224.40

BATE

00042070029TRLO0

02/10/2025

09:55:02

1521

224.40

BATE

00042070030TRLO0

02/10/2025

09:55:02

652

224.20

XLON

00042070028TRLO0

02/10/2025

09:55:02

907

224.20

CHIX

00042070026TRLO0

02/10/2025

09:55:02

413

224.20

TRQX

00042070027TRLO0

02/10/2025

09:55:02

453

224.20

BATE

00042070025TRLO0

02/10/2025

09:32:37

527

224.20

XLON

00042069282TRLO0

02/10/2025

09:32:37

45

224.20

XLON

00042069281TRLO0

02/10/2025

09:32:37

5

224.20

XLON

00042069280TRLO0

02/10/2025

09:32:37

563

224.20

XLON

00042069279TRLO0

02/10/2025

09:32:37

480

224.20

BATE

00042069278TRLO0

02/10/2025

09:32:15

325

224.40

XLON

00042069253TRLO0

02/10/2025

09:32:15

765

224.40

XLON

00042069252TRLO0

02/10/2025

09:31:02

65

224.20

XLON

00042069165TRLO0

02/10/2025

09:31:02

335

224.20

XLON

00042069164TRLO0

02/10/2025

09:16:29

433

223.40

BATE

00042068749TRLO0

02/10/2025

09:16:25

384

223.40

XLON

00042068748TRLO0

02/10/2025

09:15:27

100

223.40

BATE

00042068732TRLO0

02/10/2025

09:15:27

164

223.40

XLON

00042068733TRLO0

02/10/2025

09:15:27

515

223.40

XLON

00042068731TRLO0

02/10/2025

09:14:44

866

223.60

BATE

00042068697TRLO0

02/10/2025

09:14:44

866

223.60

XLON

00042068696TRLO0

02/10/2025

09:14:44

367

223.80

XLON

00042068695TRLO0

02/10/2025

09:14:41

309

223.80

XLON

00042068694TRLO0

02/10/2025

09:14:41

150

223.80

XLON

00042068693TRLO0

02/10/2025

09:14:40

3

223.80

XLON

00042068692TRLO0

02/10/2025

09:14:40

111

224.00

BATE

00042068690TRLO0

02/10/2025

09:14:40

269

224.00

BATE

00042068691TRLO0

02/10/2025

09:14:40

30

224.00

XLON

00042068689TRLO0

02/10/2025

09:14:40

339

224.00

XLON

00042068688TRLO0

02/10/2025

09:14:40

87

224.00

BATE

00042068686TRLO0

02/10/2025

09:14:40

284

224.00

BATE

00042068687TRLO0

02/10/2025

09:14:40

552

223.80

XLON

00042068683TRLO0

02/10/2025

09:14:40

453

223.80

BATE

00042068682TRLO0

02/10/2025

09:14:40

559

223.80

TRQX

00042068684TRLO0

02/10/2025

09:14:40

6

223.80

TRQX

00042068685TRLO0

02/10/2025

09:13:03

264

224.00

XLON

00042068654TRLO0

02/10/2025

09:13:03

453

224.00

BATE

00042068652TRLO0

02/10/2025

09:13:03

1149

224.00

CHIX

00042068651TRLO0

02/10/2025

09:13:03

278

224.00

XLON

00042068653TRLO0

02/10/2025

09:01:08

1369

224.20

XLON

00042068261TRLO0

02/10/2025

08:45:00

706

223.60

XLON

00042067972TRLO0

02/10/2025

08:45:00

731

223.60

BATE

00042067971TRLO0

02/10/2025

08:37:20

410

223.80

XLON

00042067675TRLO0

02/10/2025

08:37:20

343

223.80

BATE

00042067674TRLO0

02/10/2025

08:34:47

293

223.80

BATE

00042067589TRLO0

02/10/2025

08:34:45

455

223.80

XLON

00042067587TRLO0

02/10/2025

08:34:45

206

223.80

BATE

00042067586TRLO0

02/10/2025

08:34:45

745

223.80

BATE

00042067584TRLO0

02/10/2025

08:34:45

600

223.80

XLON

00042067585TRLO0

02/10/2025

08:29:01

455

223.80

XLON

00042067378TRLO0

02/10/2025

08:29:01

799

223.80

BATE

00042067377TRLO0

02/10/2025

08:28:58

374

224.20

XLON

00042067375TRLO0

02/10/2025

08:28:58

353

224.20

XLON

00042067374TRLO0

02/10/2025

08:28:58

687

224.20

XLON

00042067373TRLO0

02/10/2025

08:28:58

1000

224.20

XLON

00042067372TRLO0

02/10/2025

08:28:58

356

224.20

XLON

00042067371TRLO0

02/10/2025

08:28:58

453

224.00

XLON

00042067369TRLO0

02/10/2025

08:28:58

453

224.00

BATE

00042067368TRLO0

02/10/2025

08:28:58

368

224.00

TRQX

00042067370TRLO0

02/10/2025

08:24:58

453

224.20

XLON

00042067256TRLO0

02/10/2025

08:24:58

453

224.20

BATE

00042067255TRLO0

02/10/2025

08:24:58

860

224.20

CHIX

00042067254TRLO0

02/10/2025

08:13:56

663

223.60

BATE

00042066927TRLO0

02/10/2025

08:13:56

613

223.60

XLON

00042066928TRLO0

02/10/2025

08:12:01

453

223.40

XLON

00042066886TRLO0

02/10/2025

08:10:31

453

223.20

XLON

00042066821TRLO0

02/10/2025

08:08:16

453

222.60

XLON

00042066678TRLO0

02/10/2025

08:08:16

665

222.60

BATE

00042066677TRLO0

02/10/2025

08:01:18

377

222.80

XLON

00042066466TRLO0

02/10/2025

08:01:18

664

222.80

BATE

00042066467TRLO0

02/10/2025

08:01:18

381

222.80

TRQX

00042066468TRLO0

02/10/2025

08:01:18

540

223.00

XLON

00042066465TRLO0

02/10/2025

08:01:18

936

223.00

CHIX

00042066464TRLO0

02/10/2025

08:01:18

383

223.00

XLON

00042066461TRLO0

02/10/2025

08:01:18

1

223.00

XLON

00042066462TRLO0

02/10/2025

08:01:18

161

223.00

XLON

00042066463TRLO0

02/10/2025

08:01:18

405

223.00

BATE

00042066460TRLO0


