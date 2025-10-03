Shell zählt seit Jahrzehnten zu den Lieblingen einkommensorientierter Anleger - und das nicht ohne Grund. Der Konzern überzeugt mit einer robusten Bilanz, hohen Reserven und einer klaren Dividendenstrategie. Auch die jüngsten Analystenkommentare deuten darauf hin, dass hier noch mehr drin sein könnte.Die US-Bank JPMorgan hat ihre positive Einschätzung jüngst bekräftigt. Analyst Matthew Lofting hob das Ziel für die Shell-Papiere von 3.000 auf 3.100 Pence schon vor wenigen Tag an. In einem Update ...Den vollständigen Artikel lesen ...
