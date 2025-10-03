Business Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe, das auf innovative Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien spezialisiert ist, hat Pusterla 1880 einen internationalen Hersteller exklusiver Verpackungslösungen bei einem digitalen Transformationsprojekt unterstützt. Das Ziel war, Finanz-, Logistik- und Produktionsprozesse weltweit zu vereinheitlichen und zu optimieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251003267767/de/

Mit der Unterstützung von Business Reply führte Pusterla 1880 eine vollständig integrierte Lösung auf Basis der Oracle-Cloud-Suite ein, die operative Abläufe weltweit harmonisiert.

Mit über 140 Jahren Erfahrung und einer stetig wachsenden Präsenz in Europa, Asien und Amerika ist Pusterla 1880 in einem Markt tätig, der höchste Anforderungen an Individualisierung, Qualität und Präzision stellt. Eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der gesamten Lieferkette ist strategisch entscheidend, um den gesamten Produktionszyklus von der Verwaltung der Rohstoffe bis zur Auslieferung des Endprodukts zu kontrollieren. Das schnelle Wachstum und die zunehmende Marktdiversifizierung führten jedoch zu einer fragmentierten IT-Landschaft, was Transparenz, Koordination und Skalierbarkeit einschränkte.

Mit der Unterstützung von Business Reply führte Pusterla 1880 eine vollständig integrierte Lösung auf Basis der Oracle-Cloud-Suite ein, die operative Abläufe weltweit harmonisiert. Das Projekt umfasste mehrere Module der Oracle-Cloud-Suite, darunter ERP Cloud (Finanzen, Beschaffung, Auftragsmanagement, Lieferkettenplanung, Fertigung), Oracle WMS Cloud sowie Oracle Transportation Management Cloud (OTM). Die Einführung von Oracle Transportation Management brachte spürbare Verbesserungen in der internationalen Logistik: effizientere Versandplanung, Echtzeit-Tracking von Ladungen und proaktives Management. Die zentrale Bereitstellung von Transportinformationen und die Möglichkeit, operative KPIs in Echtzeit zu überwachen, stärkten zudem die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen Logistik und Produktion. Dies hatte positive Auswirkungen auf die Kosten und Lieferzeiten.

Luca Meana, Präsident von Pusterla 1880 kommentiert: "Die Zusammenarbeit mit Business Reply und die Implementierung der Oracle Cloud haben uns eine integrierte Sicht auf unsere Geschäftsbereiche verschafft und geben uns vollständige Kontrolle über Finanz- und Betriebsprozesse. Dank der End-to-End-Systemintegration können wir den gesamten Ablauf von der Beschaffungsplanung bis hin zu Logistik und Verwaltung nahtlos und koordiniert steuern. Manuelle Tätigkeiten wurden reduziert und Aufgaben mit geringem Mehrwert automatisiert. So können wir strategische Entscheidungen auf Basis zuverlässiger und gemeinsam genutzter Daten treffen."

Business Reply gehört zu den wenigen Partnern in der EMEA-Region, die sämtliche Oracle Cloud Service Expertise-Zertifizierungen im Bereich Supply Chain Management erreicht haben: darunter Product Lifecycle Management, Supply Chain Planning, Transportation and Global Trade Management, Warehouse Management, Manufacturing, Order Management und Procurement. Mit diesem umfassenden Know-how begleitete Business Reply Pusterla 1880 und bewies, wie sich mit Oracle Cloud hochwertige Lösungen umsetzen lassen, die Fertigungsunternehmen bei ihrer Weiterentwicklung in einem dynamischen, sich stetig wandelnden Marktumfeld unterstützen.

Pusterla 1880

Pusterla 1880 ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Luxusverpackungen mit einer langen Tradition und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation. Durch kontinuierliche Forschung nach innovativen Materialien und originellen technischen Lösungen bietet Pusterla hochwertige, maßgeschneiderte Verpackungen mit einem Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit. www.pusterla1880.com

Business Reply

Business Reply ist ein Unternehmen der Reply Gruppe und hat sich auf die Entwicklung integrierter Systeme auf Basis von Oracle-Anwendungslösungen spezialisiert. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Business Reply ein führender Anbieter von ERP- und Corporate-Governance-Dienstleistungen. Angetrieben von einem starken Engagement für die digitale Transformation, kontinuierlichen Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung sowie speziellen Schulungsprogrammen für seine Mitarbeitenden war Business Reply der erste italienische Oracle-Partner, der Projekte auf den Plattformen Oracle ERP Cloud, OTM Cloud und Service Cloud umgesetzt hat. Business Reply unterstützt seine Kunden mit fundierten Kenntnissen der Geschäftsprozesse, die durch umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Branchen erworben wurden, sowie mit starker technischer Expertise in allen Oracle-Anwendungslösungen (ERP, CX, Transportation und Supply Chain, PLM, HCM und Business Intelligence).

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251003267767/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761