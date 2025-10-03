Siemens-Aktien konnten am Donnerstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 4,21 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 241,20 Euro, das Tageshoch hat man mit 241,95 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 5 x kaufen, 3 x halten und 2 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 185,00 Euro und 300,00 Euro. Fünf von zehn Analysten sehen einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS