FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Stahlwerte bleiben auch am Freitag europaweit gefragt. Salzgitter erklommen im Feiertagshandel mit plus 8 Prozent einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren. Im Zuge der jüngsten Pläne der EU, die Stahlbranche besser gegenüber Importen abzuschirmen, rannten sie von ihrem September-Tief aus nun um über 50 Prozent nach oben.

Die Papiere des Branchenriesen ArcelorMittal hielten sich derweil an ihrem Hoch seit 2012, SSAB näherten sich in Schweden derweil ihrem Jahreshoch. In deren Sog kletterten Thyssenkrupp als Spitzenwert im MDax um 3,3 Prozent.

Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten. Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die EU gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.

Bei Salzgitter dreht er sein negatives "Underperform"-Votum in ein "Outperform" und kürt ArcelorMittal und SSAB zu seinen neuen Branchenfavoriten. Seine Präferenz für US-Werte sei hiermit beendet, so Gresser./ag/nas









