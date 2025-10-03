PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG

DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG
Leonding (pta000/03.10.2025/09:45 UTC+2)
Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat heute Jörg Schuschnig zum neuen Finanzvorstand (CFO) der Rosenbauer International AG bestellt. Er übernimmt diese Funktion von Vorstandsvorsitzenden Robert Ottel, der diese seit Anfang Juli interimistisch innehatte. Jörg Schuschnig wird sein Vorstandsmandat spätestens mit 1. Oktober 2026 antreten. Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren.
Als ausgewiesener Finanzexperte verfügt Jörg Schuschnig über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen. Seit 2022 warer als CFO der Coveris Group tätig. Davor führte ihn seine Karriere als CEO und CFO der BGO Holding GmbH und als CFO und COO bei der Bene GmbH und über 9 Jahre in der Mondi Gruppe in den Vorstand Business Units Industrial Bags und Consumer Flexibles. Frühere berufliche Stationen waren in der Mayr-Melnhof Gruppe. Jörg Schuschnig hat Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien studiert und promoviert.
