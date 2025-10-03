Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/09/2025
FR0013230612
1 221
18.7400
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/09/2025
FR0013230612
1 708
19.0281
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/09/2025
FR0013230612
3 472
18.8564
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/10/2025
FR0013230612
1 679
18.5150
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/10/2025
FR0013230612
4 422
18.6817
XPAR
TOTAL
12 502
18.7608
