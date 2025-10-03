Von Dr. Terence McManus, Senior Healthcare Portfolio Manager bei Bellevue Asset Management Pfizer ergreift erste Massnahmen, um Investoren die nötige Sicherheit für den Sektor zu gebenPfizer und Präsident Trump haben eine Vereinbarung über folgende Punkte bekannt gegeben: MFN-Preise in Medicaid (ein Vertriebskanal, der weniger als 5 % des US-Umsatzes von Pfizer ausmacht), ein globales Preisrahmenwerk für neue Medikamente, vergünstigte Direktverkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab