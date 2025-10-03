Der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestlé hat eine neue Anleihe herausgebracht. Sie ist ausgesprochen sicher und bietet dennoch ein gutes Stück mehr Rendite als eine vergleichbare deutsche Staatsanleihe. Der Essensgigant Nestlé wächst - doch das Wachstum täuscht: Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Halbjahr 2025 ein organisches Plus von 2,9 Prozent gemeldet, getragen fast ausschließlich von Preiserhöhungen. Real stiegen die Verkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE