Salzgitter-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 10,66 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie bei 32,38 Euro, und dieser Kurs war auch das Tageshoch. Auch auf Wochensicht hat die Salzgitter-Aktie mit einem Gewinn von 27,48 Prozent den ersten Platz im SDAX geschafft. Mit weitem Abstand folgt Siltronic auf Platz zwei und Formycon hat mit knapp 15 Prozent den dritten Platz belegt. ...

