PTA-News: Aktien Global News: EU-Reform schafft Wachstumsmarkt: Wird Neural Therapeutics zum First Mover in Europa?

Frankfurt (pta000/04.10.2025/06:34 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1)

Der europäische Biotech-Sektor erlebt Anfang 2025 einen tiefgreifenden Wandel. Eine neue Initiative auf EU-Ebene räumt den Weg frei für den klinischen Einsatz psychedelischer Substanzen - ein Schritt, der den Zugang zu innovativen Behandlungen deutlich erleichtert. Deutschland übernimmt die Führungsrolle: Mit dem ersten Compassionate-Use-Programm für Psilocybin schafft die Bundesrepublik die Basis für eine neue Ära in der Behandlung therapieresistenter Depressionen.

Erstmals liegt die Entscheidung über den Einsatz dieser Wirkstoffe direkt in den Händen behandelnder Psychiater. Der bürokratische Ballast fällt weg - und mit ihm die lange Wartezeit für Patientinnen und Patienten. Psychedelika werden Teil der klinischen Realität. Der Markt beginnt sich zu bewegen.

Neural Therapeutics: Ethnobotanik trifft Kapitalmarkt

Mitten in dieser Entwicklung steht Neural Therapeutics Inc. (ISIN: CA64134N2032). Das Biotech-Unternehmen verfolgt einen klaren Fokus auf ethnobotanisch inspirierte Therapeutika zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Neural bringt dabei nicht nur wissenschaftliches Know-how mit, sondern auch Marktpräsenz: Über die Beteiligung an Hanf.com, einem führenden Anbieter im CBD-Bereich, ist die Firma bereits in Deutschland aktiv.

Seit März 2025 ist Neural auch an der Börse Frankfurt gelistet - ein Schritt, der den Zugang zum europäischen Kapitalmarkt ermöglicht. Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Die regulatorischen Rahmenbedingungen verändern sich schnell, und Neural ist bereits am Markt positioniert, um von dieser Dynamik zu profitieren.

Internationale Benchmarks setzen Maßstäbe

Der globale Vergleich zeigt: Der Markt für psychedelische Medizin hat Substanz. Unternehmen wie Mind Medicine Inc. (ISIN: CA60255C8850) oder Atai Life Sciences N.V. (ISIN: NL0015000VX0) sind längst an der Börse etabliert. Ihre klinischen Programme umfassen ein breites Spektrum an Indikationen - von Angststörungen bis hin zu posttraumatischer Belastungsstörung.

Neural Therapeutics setzt bewusst auf Differenzierung. Statt rein synthetischer Substanzen entwickelt das Unternehmen auf Pflanzenwissen basierende Therapeutika. Dieser Ansatz verbindet traditionelle Heilkunde mit moderner Forschung - und schafft damit ein eigenständiges Profil innerhalb eines zunehmend kompetitiven Marktes.

Momentum im Markt - Neural im richtigen Umfeld

Psychedelische Therapien rücken in Europa aus der Nische ins Zentrum medizinischer Diskussionen. Die Kombination aus politischer Bewegung, wachsender gesellschaftlicher Akzeptanz und wissenschaftlicher Forschung sorgt für neuen Schub. Neural Therapeutics befindet sich dabei an einem entscheidenden Schnittpunkt: klinisch ambitioniert, regulativ begünstigt und mit starker lokaler Verankerung durch Hanf.com.

Mit der ISIN CA64134N2032 ist das Unternehmen auch am deutschen Kapitalmarkt präsent. In einem dynamisch wachsenden Sektor positioniert sich Neural als Akteur mit klarer Strategie - zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

