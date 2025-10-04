Nach einer furiosen Handelswoche taumelte der Dax ins Wochenende. Der gestrige Freitag (03. Oktober) brachte dem Index leichte Kursverluste. Vor dem Hintergrund der angespannten Gemengelage nutzte der eine oder andere Marktakteur die Gunst der Stunde, um vor dem Wochenende Gewinne mitzunehmen.Der so wichtige und eigentlich für gestern angekündigte US-Arbeitsmarktbericht für September wurde aufgrund des Shutdowns der US-Bundesbehörden nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de