Siltronic ISIN: DE000WAF3001 konnte im Wochenverlauf 20,28 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie aus München der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notiert die Aktie bei 53,55 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 54,20 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie ...

