PTA-News: Aktien Global News: CBD-Erträge und Meskalin-Forschung - Zündet Neural Therapeutics die doppelte Wachstumstory? -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: CBD-Erträge und Meskalin-Forschung - Zündet Neural Therapeutics die doppelte Wachstumstory?

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: CBD-Erträge und Meskalin-Forschung - Zündet Neural Therapeutics die doppelte Wachstumstory?

Frankfurt (pta000/05.10.2025/07:12 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1)

Die Biotech-Branche bleibt einer der dynamischsten Sektoren an den Kapitalmärkten. Neue Therapien, bahnbrechende Forschung und das Ziel, schwere Krankheiten gezielt zu behandeln, ziehen Investoren regelmäßig in ihren Bann. Gleichzeitig gehören klinische Risiken, regulatorische Hürden und hohe Entwicklungskosten zum Alltag. In diesem Spannungsfeld entstehen Unternehmen mit einzigartigen Strategien - eines davon ist Neural Therapeutics.

Argenx und Legend Biotech zeigen, was möglich ist

Wie viel Potenzial in der Branche steckt, haben Argenx (ISIN: NL0010832176) und Legend Biotech (ISIN: US52490G1022) in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Argenx sorgte mit seiner Antikörpertherapie für Aufmerksamkeit und wirtschaftlichen Erfolg. Legend Biotech hat sich mit einer neuartigen Blutkrebstherapie und einer starken Partnerschaft mit Johnson & Johnson im Milliardenmarkt etabliert.

Diese beiden Unternehmen stehen für die Wachstumsstorys, die Biotech-Investoren suchen - hohes Risiko, aber auch enorme Chancen. Doch es sind nicht nur die großen Namen, die die Branche prägen.

Neural Therapeutics geht einen eigenen Weg

Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) verfolgt eine Strategie, die im Biotech-Sektor selten ist: Das Unternehmen kombiniert ein umsatzgenerierendes Geschäft mit einer langfristig angelegten Wirkstoffforschung.

Kern der Forschung ist die Entwicklung meskalinbasierter Medikamente zur Behandlung psychischer Erkrankungen, insbesondere im Bereich substanzgebundener Störungen wie Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Das Besondere dabei: Neural arbeitet mit sub-halluzinogenen Dosen von Meskalin-Extrakten. Dieser Ansatz soll therapeutische Wirksamkeit mit höherer Sicherheit und besserer Skalierbarkeit verbinden - zwei Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Wirkstoffentwicklung.

CBD-Einstieg bringt operative Erträge

Parallel dazu sicherte sich Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) durch eine Beteiligung am deutschen CBD-Markt einen zweiten Wachstumspfad. Im August 2025 übernahm das Unternehmen 30,75 % an Hanf.com - einem etablierten Retailer mit inzwischen 17 Filialen und einer gut laufenden Online-Plattform. Hanf.com erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 4,9 Mio. Euro bei einer operativen Marge von 13 %. Für das laufende Jahr rechnet man mit einem Umsatzwachstum von rund 40 %.

Mit dieser Beteiligung schafft sich Neural einen laufenden Cashflow und eine Plattform für weiteres organisches Wachstum. Sollte sich der regulatorische Rahmen in Deutschland weiter in Richtung Cannabis-Öffnung bewegen, könnte Hanf.com von einem wachsenden Marktumfeld profitieren.

Mehrstufige Wachstumsstrategie in Umsetzung

Laut Unternehmensangaben setzt Neural Therapeutics auf eine klar strukturierte Expansionsstrategie:

- Kurzfristig stehen der Ausbau des Franchise-Modells und neue Produkte im Fokus.

- Mittelfristig sollen Partnerschaften mit Cannabis-Clubs und die B2B-Vermarktung gestärkt werden.

- Langfristig rechnet das Unternehmen mit Chancen aus regulatorischen Veränderungen und der Markteinführung neuer Produkte im Bereich Nutraceuticals und meskalinbasierter Medikamente.

Diese Doppelstrategie - operativer Umsatz und forschungsgetriebenes Upside-Potenzial - macht Neural zu einem besonderen Player im Small-Cap-Biotech-Universum.

Branche bleibt spannungsgeladen

Die Biotechnologie bleibt eine Gratwanderung. Nicht jedes Projekt führt zur Marktzulassung. Der Wettbewerb ist hoch, das regulatorische Umfeld komplex. Unternehmen wie Argenx und Legend Biotech haben sich durchgesetzt. Neural Therapeutics will mit einem kombinierten Ansatz aus Substanz und Vision seinen eigenen Weg gehen.

In einem Markt, der oft auf Visionen setzt, bringt Neural ein Stück Realität ins Spiel - mit klaren Umsatzzahlen und einer Strategie, die auf mehreren Ebenen angreift.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759641120314 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2025 01:12 ET (05:12 GMT)

DJ PTA-News: Aktien Global News: CBD-Erträge und Meskalin-Forschung - Zündet Neural Therapeutics die doppelte Wachstumstory? -2-

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2025 01:12 ET (05:12 GMT)