Rheinmetall ist bei deutschen Anlegern das Nonplusultra 2025. Die positive Nachricht für Aktionäre wie Derivateanleger lautet, dass jeder ein Gewinner ist. Sofern er auf steigende Kurse setzte. Weniger als ein Prozent fehlte am Morgen des 16. September bei der Aktie von Rheinmetall, um das magische Kurslevel von 2.000 Euro zu erreichen. Nicht Nvidia und auch nicht Alphabet waren genau an jenem Tag wieder meist gesucht an den Börsen, sondern der Rüstungskonzern. Wie sehr die Politik dabei anschiebt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research