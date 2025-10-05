Singapur - Mercedes-Pilot George Russell hat das Formel-1-Rennen in Singapur gewonnen.



Der Brite holte sich am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg und den insgesamt fünften Formel-1-Sieg und setzte sich vor Max Verstappen (2, Red Bull), Lando Norris (3, McLaren) und Oscar Piastri (4, McLaren) durch. McLaren ist damit der Titel des Konstrukteur-Weltmeisters sicher. Auf den Plätzen fünf bis zehn folgten Kimi Antonelli (5, Mercedes-AMG), Charles Leclerc (6, Ferrari), Lewis Hamilton (7, Ferrari), Fernando Alonso (8, Aston Martin), Oliver Bearman (9, Haas), Carlos Sainz jr. (10, Williams). Hülkenberg fuhr auf P20.



Bereits der Start verlief spektakulär. George Russell verteidigte seine aus der Pool-Position gefahrene Führung souverän vor Verstappen, während Lando Norris und Oscar Piastri in Kurve 3 aneinandergerieten. Norris ging zwar an seinem Teamkollegen vorbei, beschädigte dabei aber leicht seinen Frontflügel - ein kleiner Schaden, der sich aber nicht entscheidend auswirkte.



Während Russell an der Spitze schnell einen Vorsprung von über vier Sekunden herausfuhr, klagte Verstappen bereits ab Runde 12 über Schaltprobleme. Norris konnte dadurch etwas aufschließen, kam jedoch nie in Schlagdistanz. Dahinter blieb Piastri auf Distanz, während Hamilton und Leclerc sich um die Plätze fünf und sechs duellierten.





