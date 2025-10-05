Hamburg - Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV im Volksparkstadion gegen den FSV Mainz 05 mit XX XX.



Die Polzin-Elf legte direkt los wie die Feuerwehr: Mit dem ersten Angriff konnte Rieß in der sechsten Minute einen Gocholeishvili-Schuss noch gegen den Pfosten abwehren, im Nachschuss sorgte Lokonga aber für die HSV-Führung.



In der zehnten Minute stand es auch schon 2:0, als Königsdörffer Philippe in Szene setzte und der aus spitzem Winkel ins linke Eck einnetzen konnte. In der 16. Minute hätte es direkt noch zweimal klingeln können, Rieß hielt aber sowohl gegen Philippe als auch gegen Königsdörffer.



In der 30. Minute zeigte sich dann auch mal Mainz offensiv, Sanos Versuch konnte Heuer-Fernandes aber zur Seite abwehren. In der 36. Minute hatte Dompé dann wieder die Großchance, zielte aber knapp zu weit rechts. Die Führung für den HSV war zur Halbzeit mehr als verdient.



Nach dem Seitenwechsel blieben die Rothosen am Drücker und legten nach: Dompé kam in der 52. Minute links im Sechzehner aus spitzem Winkel zum Abschluss und nagelte das Spielgerät unter die Latte. In der 61. Minute erhöhte Philippe nach einem Konter für die Norddeutschen, als er von Remberg geschickt wurde und Rieß überlupfte.



Damit schien der Widerstand der Henriksen-Elf gebrochen. Stattdessen hätte sogar Baldé noch in der 85. Minute das 5:0 machen können, zielte aus 16 Metern aber knapp daneben. Wenig später war Schluss.



Mit den hochverdienten drei Punkten klettert der HSV in der Tabelle auf Platz acht, Mainz rutscht dagegen auf Relegationsrang 16 ab.





