Wenn Sie die DroneShield-Aktie ISIN: AU000000DRO2 gekauft und gehalten haben, können wir nur "herzlichen Glückwunsch" sagen. Ausgehend vom Einstiegskurs konnte man bisher bis zu 636 Prozent Aktiengewinn mit diesem spekulativen RuMaS-Favorit 2025 verbuchen. Wenn auch Sie wertvolle Börsentipps haben möchten, können Sie jetzt den RuMaS Express-Service und die Trading-Tipps zum Jubiläumspreis abonnieren. Mit unserer Trading-Strategie sind wir sehr erfolgreich. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.