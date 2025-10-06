Plus 38 % am Freitag! Plus 500 % seit Mai! Plug Power ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Erneut haben sich Analysten positiv zum Wasserstoff-Pure-Play geäußert und immer mehr Leerverkäufer werden gegrillt. Experten sehen noch höhere Kurse. Vor goldenen Monaten steht auch der Bitcoin. Schließlich beginnt jetzt die traditionell stärkste Saison der Kryptowährung. Damit kommt die Neupositionierung von Nakiki zur richtigen Zeit. Es wird das erste deutsche Bitcoin Treasury Unternehmen aufgebaut. Die Peergroup aus dem Ausland zeigt, dass Anleger gerade in der Anfangsphase massive Kursgewinne einfahren können. Und was macht die Bitcoin Group? Ist das Geschäftsmodell gescheitert?

