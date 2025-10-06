© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa - dpa-BildfunkJPMorgan sieht in Alibaba dank der verbesserten KI- und Cloud-Geschäfte enormes Kurspotenzial und setzt ein neues Rekordziel für die Aktie.JPMorgan hat das Kursziel für die in Hongkong gehandelten Aktien der Alibaba Group Holding deutlich nach oben gesetzt. Mit einem neuen Ziel von 240 Hongkong-Dollar (rund 31 US-Dollar) je Aktie bis Ende 2026 liegt die Einschätzung fast 45 Prozent über der bisherigen Prognose und markiert das aktuell höchste Kursziel unter allen erfassten Analysten. Das Kursziel entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent. Grundlage der Neubewertung sei die verbesserte Umsatzperspektive im Cloud-Geschäft sowie die zunehmende Verzahnung von Künstlicher …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE