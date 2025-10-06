Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 06
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|3/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.08
|Shrs:
|108,950,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,358
|10,372
|09:45
|10,344
|10,356
|09:42
