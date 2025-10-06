DJ Nikon-Aktie steigt nach Beteiligungsaufstockung von Essilorluxottica

Von Kosaku Narioka

DOW JONES--Der Brillenkonzern Essilorluxottica hat seine Beteiligung an Nikon auf über 10 Prozent erhöht. Der französisch-italienische Hersteller von Brillen der Marke Ray-Ban gab am Montag in einer Meldung an die Aufsichtsbehörde bekannt, dass er nach dem Erwerb von Nikon-Aktien am Markt nun einen Anteil von 10,6 Prozent an dem japanischen Optikgeräte- und Kamera-Hersteller hält. Zuletzt hatte Essilorluxottica eine Beteiligung von 9,5 Prozent gemeldet. Die Nikon-Aktie legte daraufhin zu und notiert an der Tokioter Börse aktuell mit einem Plus von 4 Prozent bei 1.808 Yen (umgerechnet 10,27 Euro).

Essilorluxottica erklärte, die Beteiligung diene nur Investitionszwecken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.