Die Märkte bleiben in Rally-Stimmung: Der DAX legte 2,7 Prozent zu, der Nikkei erreichte neue Rekorde. Gold markierte bei 3.968 US-Dollar ein Allzeithoch, Silber zeigt ebenfalls Stärke. Bitcoin sprang auf über 125.500 Dollar, ein Plus von 13 Prozent - Experten sehen bereits 150.000 in Reichweite.Im Fokus auch die Stahlwerte: Salzgitter stieg um 8,3 Prozent, getragen von neuen EU-Schutzzöllen, wovon auch Thyssenkrupp profitiert. In den USA herrscht zum Teil jedoch Gegenwind: Palantir verlor nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
