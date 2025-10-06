Nestlé rückt nach dem Führungswechsel wieder ins Rampenlicht. Die UBS erwartet im dritten Quartal solides Wachstum und eine klare Strategie-Bestätigung durch den neuen CEO Philipp Navratil. Anleger hoffen auf frischen Schwung beim Turnaround. Die Analysten der UBS erwarten, dass Nestlé mit den Ergebnissen des dritten Quartals den Anlegern Zuversicht zurückgeben kann. Nach dem überraschenden Führungswechsel Anfang September richtet sich der Blick wieder stärker auf die operative Entwicklung des Konzerns. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de