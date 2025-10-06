Das Photovoltaik-Unternehmen aus Niestetal will nach eigener Aussage seine Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellen. Bis 2026 sollen 300 Stellen in Deutschland und 50 in anderen Ländern entfallen. Die Aktivitäten in Indien und die Produktion in Polen sollen ausgebaut werden. Der Wechselrichter- und Systemtechnikanbieter SMA Solar Technology will sein im September letzten Jahres begonnenes Restrukturierungs- und Transformationsprogramm ausweiten. Damals waren Einsparungen von 150 bis 200 Millionen Euro jährlich angekündigt worden. "Angesichts eines anhaltend schwachen Marktes und immensen Preisdrucks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland