EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GFT Technologies SE / Aktienrückkauf

Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



06.10.2025 / 09:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

GFT Technologies SE / Erwerb eigener Aktien - 2. Tranche - 10. Zwischenmeldung

Stuttgart, den 6. Oktober 2025 - Die GFT Technologies SE hat im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich zum 3. Oktober 2025 insgesamt 26.364 Stückaktien der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601) im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit der Bekanntmachung vom 28. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Es wurden im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich zum 3. Oktober 2025 Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Gesamtkaufpreis (EUR)* 29.09.2025 2.837 18,1474 51.484,12 30.09.2025 4.452 18,1345 80.734,64 01.10.2025 4.122 18,0117 74.244,42 02.10.2025 10.000 17,7483 177.483,30 03.10.2025 4.953 17,5731 87.039,72 Gesamt 26.364 17,8647 470.986,20

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. April 2025 bis einschließlich zum 3. Oktober 2025 durch die GFT Technologies SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 729.945 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der GFT Technologies SE erfolgte durch ein von der GFT Technologies SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

