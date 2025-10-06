Hamburg (www.anleihencheck.de) - Readcrest Capital: Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre - AnleihenewsDer Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN DE000A1E89S5/ WKN A1E89S) (die "Gesellschaft") hat heute - wie bereits in der Ad-Hoc-Mitteilung vom 26. Juni 2025 skizziert - mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine unverzinsliche Pflichtwandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 29.000.000,00 ("Pflichtwandelanleihe"), eingeteilt in 29.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an die Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH ("Midgard") und die CFS Beteiligungsgesellschaft mbH ("CFS") zu begeben, mit der Maßgabe, dass Midgard und CFS ihre Beteiligung an der RC Stadtentwicklung GmbH, Leipzig ("RCS") in die Gesellschaft einbringen. Die RCS hält Mehrheitsbeteiligungen an drei Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften aus der Insolvenzmasse der AOC betreffend Objekte in Dresden, Halle und Magdeburg, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

