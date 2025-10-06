DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 20
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 20
München (pta000/06.10.2025/11:15 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 5. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 94.997 Stamm- und 24.275 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 29.09.2025 747 85,5203 CBOE Europe (CEUX) 30.09.2025 1.887 85,4135 AQUIS (AQEU) 30.09.2025 6.481 85,3428 CBOE Europe (CEUX) 30.09.2025 1.800 85,3302 Turquoise (TQEX) 30.09.2025 11.216 85,3735 Xetra 01.10.2025 2.050 85,5648 AQUIS (AQEU) 01.10.2025 8.444 85,5488 CBOE Europe (CEUX) 01.10.2025 1.094 85,5575 Turquoise (TQEX) 01.10.2025 10.410 85,4023 Xetra 02.10.2025 193 86,7800 AQUIS (AQEU) 02.10.2025 2.964 86,6652 CBOE Europe (CEUX) 02.10.2025 1.174 86,6963 Turquoise (TQEX) 02.10.2025 3.039 86,7247 Xetra 03.10.2025 1.357 86,5628 AQUIS (AQEU) 03.10.2025 17.687 86,4456 CBOE Europe (CEUX) 03.10.2025 2.842 86,4858 Turquoise (TQEX) 03.10.2025 21.612 86,4678 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 29.09.2025 232 78,7353 CBOE Europe (CEUX) 29.09.2025 607 78,5020 Xetra 30.09.2025 15 78,7500 AQUIS (AQEU) 30.09.2025 2.493 78,7353 CBOE Europe (CEUX) 30.09.2025 996 78,5251 Turquoise (TQEX) 30.09.2025 3.582 78,6686 Xetra 01.10.2025 219 79,3281 AQUIS (AQEU) 01.10.2025 2.290 79,0813 CBOE Europe (CEUX) 01.10.2025 1.098 79,1574 Turquoise (TQEX) 01.10.2025 6.843 78,9884 Xetra 02.10.2025 196 79,8500 CBOE Europe (CEUX) 02.10.2025 340 79,6606 Xetra 03.10.2025 4 79,7500 AQUIS (AQEU) 03.10.2025 1.348 79,8178 CBOE Europe (CEUX) 03.10.2025 233 79,6882 Turquoise (TQEX) 03.10.2025 3.779 79,8476 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1759742100377 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2025 05:15 ET (09:15 GMT)