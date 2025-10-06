Anzeige
Montag, 06.10.2025
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
06.10.25 | 10:37
87,58 Euro
+1,34 % +1,16
Dow Jones News
06.10.2025 11:51 Uhr
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 20

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 20

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 20

München (pta000/06.10.2025/11:15 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 5. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 94.997 Stamm- und 24.275 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
29.09.2025  747                 85,5203                  CBOE Europe (CEUX) 
30.09.2025  1.887                85,4135                  AQUIS (AQEU) 
30.09.2025  6.481                85,3428                  CBOE Europe (CEUX) 
30.09.2025  1.800                85,3302                  Turquoise (TQEX) 
30.09.2025  11.216                85,3735                  Xetra 
01.10.2025  2.050                85,5648                  AQUIS (AQEU) 
01.10.2025  8.444                85,5488                  CBOE Europe (CEUX) 
01.10.2025  1.094                85,5575                  Turquoise (TQEX) 
01.10.2025  10.410                85,4023                  Xetra 
02.10.2025  193                 86,7800                  AQUIS (AQEU) 
02.10.2025  2.964                86,6652                  CBOE Europe (CEUX) 
02.10.2025  1.174                86,6963                  Turquoise (TQEX) 
02.10.2025  3.039                86,7247                  Xetra 
03.10.2025  1.357                86,5628                  AQUIS (AQEU) 
03.10.2025  17.687                86,4456                  CBOE Europe (CEUX) 
03.10.2025  2.842                86,4858                  Turquoise (TQEX) 
03.10.2025  21.612                86,4678                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
29.09.2025  232                 78,7353                  CBOE Europe (CEUX) 
29.09.2025  607                 78,5020                  Xetra 
30.09.2025  15                  78,7500                  AQUIS (AQEU) 
30.09.2025  2.493                78,7353                  CBOE Europe (CEUX) 
30.09.2025  996                 78,5251                  Turquoise (TQEX) 
30.09.2025  3.582                78,6686                  Xetra 
01.10.2025  219                 79,3281                  AQUIS (AQEU) 
01.10.2025  2.290                79,0813                  CBOE Europe (CEUX) 
01.10.2025  1.098                79,1574                  Turquoise (TQEX) 
01.10.2025  6.843                78,9884                  Xetra 
02.10.2025  196                 79,8500                  CBOE Europe (CEUX) 
02.10.2025  340                 79,6606                  Xetra 
03.10.2025  4                  79,7500                  AQUIS (AQEU) 
03.10.2025  1.348                79,8178                  CBOE Europe (CEUX) 
03.10.2025  233                 79,6882                  Turquoise (TQEX) 
03.10.2025  3.779                79,8476                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759742100377 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 05:15 ET (09:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
