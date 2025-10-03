Alle drei DAX-Werte bieten attraktive Dividendenrenditen, aber sind auch alle Aktien für Anleger gleich attraktiv? Sowohl BMW wie auch Mercedes und Volkswagen kämpfen mit diversen Problemen und zeigen ganz unterschiedliche Kursverläufe. Wir machen den Vergleich, welche Aktie für Anleger insgesamt die besten Chancen bietet. Geschäftsgang 2025 - Die DAX-Konzerne BMW, Mercedes und Volkswagen im Vergleich BMW meldete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE