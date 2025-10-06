In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Rene Berteit über spannende Chancen bei ...
Zeit | Aktuelle Nachrichten
|14:02
|NOVO NORDISK A/S steht vor dem nächsten Kursschub!
|13:39
|Novo Nordisk, FuelCell Energy and Almonty Industries stage strong rebound
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Rheinmetall, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla & Siemens AG
|09:31
|NOVO NORDISK A/S: Jetzt zündet der nächste Kurs-Turbo!
|09:02
|Novo Nordisk: Aktie zieht erneut an - das ist geplant
|Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können. Auch zum Start in die neue Woche geht es weiter nach oben. Das Papier profitiert dabei insbesondere...
Zeit
|14:15
|Nvidia Aktie im Fokus: Goldman Sachs sieht Risiken durch Doppelrolle als Investor und Lieferant
|SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der Grafikprozessor-Designer Nvidia hat ein Research-Update von Goldman Sachs erhalten, wobei das Kursziel für die Aktie des Unternehmens erneut angehoben wurde....
|14:10
|Major challenge to Nvidia: OpenAI's massive new computing push will run on AMD chips
|14:02
|NVIDIA CORPORATION zündet den nächsten Kursexpress!
|13:55
|AMD teams up with OpenAI to challenge Nvidia's AI chip dominance
|13:45
|OpenAI signs massive GPU deal with AMD, gains option to buy shares in rival to Nvidia
Zeit
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Rheinmetall, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla & Siemens AG
|13:31
|RHEINMETALL AG: Jetzt zündet der Kursturbo!
|13:30
|Neue Kooperation: Was plant Rheinmetall? Stark wachsender Markt im Visier
|Rheinmetall treibt seine Expansion im Bereich unbemannter Bodensysteme voran. Der deutsche Rüstungskonzern verhandelt derzeit mit dem kroatischen Spezialisten DOK-ING über eine strategische Partnerschaft...
|10:15
|Rheinmetall Aktie: Die 2.000er-Marke macht große Probleme, aber...
|Sorgen um die Rheinmetall Aktie? Die Rüstungsaktie kann sich weiterhin nicht entscheidend über die bisherigen Allzeithochs bei 1.944 Euro und 1.983 Euro nach oben absetzen. In der vergangenen Woche...
|09:58
|Rheinmetall to Set up Development Base in Zalaegerszeg
Zeit
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Rheinmetall, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla & Siemens AG
|11:27
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 86. Zwischenmeldung
Siemens...
|10:43
|Siemens liefert Loks in die Türkei - Aktie auf Allzeithoch
|09:33
|Siemens startet modulares Hochleistungsladesystem Sicharge Flex
|08:30
|Siemens schockt am Montag: Droht der Totalabsturz - Insider schlagen Alarm!
Zeit
|14:25
|Gigafactory in Brandenburg: IG Metall will bei Tesla Druck erhöhen
|14:15
|Tesla braucht das billige Model Y dringender denn je
|14:15
|Stock Market Today: Dow Futures Rise; AMD Soars On OpenAI Deal, Tesla, Palantir Rebound (Live Coverage)
|14:07
|'Send Them Off' The Planet: Jane Goodall Criticized Musk And Trump In Netflix Interview Before Her Death
|14:01
|TESLA INC zündet den Turbo - ich greife jetzt zu!