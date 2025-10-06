Der Wahnsinn geht offenbar in die nächste Runde. Gold lässt es zu Wochenbeginn krachen und springt über die 3.900 US-Dollar. Und das sehr deutlich! Die 4.000 US-Dollar sind zum Greifen nahe. Angesichts des imposanten Momentums und der enormen Aufwärtsdynamik scheint das Erreichen dieser Marke nur eine Frage von Tagen, wenn nicht gar von Stunden, zu sein.Anleger und Investoren strömen angesichts der zahlreichen Brandherde ins Gold. Darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
