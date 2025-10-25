EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Prognoseänderung

Korrektur der Veröffentlichung vom 02.10.2025, 10:25 Uhr CET/CEST - The Platform Group AG hebt Prognose für 2026 auf EUR 1 Mrd. Umsatz und EUR 70-80 Mio. EBITDA an - drei Akquisitionen im Pharmabereich sowie Erweiterung im Segment Optics & Hearing Korrektur des zweiten Absatzes: Die Angabe zu einer Beteiligung sowie deren Firmierung war nicht korrekt dargestellt. Nachfolgend ist die korrigierte Meldung vollständig aufgeführt. Düsseldorf, 6. Oktober 2025. Der Vorstand der The Platform Group AG ("TPG", ISIN: DE000A2QEFA1 ) hat beschlossen, die Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzuheben. Erwartet wird nun ein Nettoumsatz von rund EUR 1,0 Mrd. (bisherige Prognose: über EUR 860 Mio.) sowie ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 70 Mio. bis EUR 80 Mio. (bisherige Prognose: über EUR 64 Mio.). Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll auf rund EUR 1,7 Mrd. steigen (bisherige Prognose: EUR 1,6 Mrd.). Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert gültig. Hintergrund der Anhebung ist neben der positiven Ertragsentwicklung und dem organischen Wachstum der TPG zum einen die Mehrheitsübernahme der Apothekia GmbH mit Sitz in Köln, welche eine Pharmaweiterbildungsplattform betreibt. Darüber hinaus beteiligt sich TPG mit 50 % an der Contracta-Gruppe mit Sitz in Wien, welche 100 % an der österreichischen Gesellschaft Pharmosan sowie 79,5 % an der tschechischen Gesellschaft Vamida hält. Zum anderen erfolgen im laufenden Monat Oktober weitere Übernahmen im Bereich Optics & Hearing. Das Segment "Service & Retail Goods" wird in diesem Zuge erweitert und künftig unter der Bezeichnung "Pharma & Service Goods" geführt. Das Closing der Transaktionen wird nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden bis Ende 2025 erwartet. Darüber hinaus hat die The Platform Group Vereinbarungen zum Erwerb von zwei weiteren Unternehmen im Segment "Optics & Hearing" getroffen. Diese erwirtschaften zusammen einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich bei einer EBITDA-Marge von rund 24 %.



