Der französische Automobilzulieferer Valeo holt sich die Firma VoltR an die Seite, um in Europa ein Angebot für die Reparatur und Wiederaufbereitung von Batterien für E-Bikes, Tretroller und Co. zu schaffen. Bei VoltR handelt es sich um einen Spezialisten für die Wartung und verlängerte Nutzung von Batteriepaketen. Beide Seiten haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Batterien von Fahrräder, Rollern und anderen Leichtfahrzeugen länger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net