Die Tech-Werte präsentierten sich heute erneut stark. Sowohl der viel beachtete Nasdaq 100 als auch der breiter gefasste Nasdaq Composite konnten neue Rekordstände markieren. Der breite Markt musste hingegen etwas Federn lassen. Der Leitindex Dow Jones verzeichnete leichte Verluste.Insgesamt 0,1 Prozent ging es im Dow am Ende nach unten auf 46.694,97 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.740,28 Punkte. Der Nasdaq 100 legte 0,8 Prozent zu auf 24.978,56 Punkte. Der Nasdaq Composite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär