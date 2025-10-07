Nach der fulminanten Rally von Rheinmetall in den vergangenen Monaten und Jahren konsolidiert die Aktie derzeit auf hohem Niveau. Am Montag ging das Papier mit einem Minus von 3,7 Prozent als schwächster Wert des Tages im DAX aus dem Handel. Die Stimmung für die anstehenden Zahlen nach einer Analystenveranstaltung zum dritten Quartal ist zwar gedämpft, mittelfristig zeigen sich Analysten aber weiterhin klar zuversichtlich.Die US-Großbank JPMorgan hat ihre Bewertung für Rheinmetall nach der Veranstaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär