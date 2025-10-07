Der DAX hat sich am Montag kaum verändert gezeigt. Er ging bei 24.378,29 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Dienstag dürfte etwas freundlicher verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.437 Punkte. Vor dem Beginn der Berichtssaison in den USA fehlen derzeit größere Impulse.Terminseitig ist es auch heute extrem ruhig. Am Vormittag wird in Deutschland Daten zum Auftragseingang der Industrie für August erwartet. Beachtung dürften derweil einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär